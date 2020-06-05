Легенда “Барселоны” станет техническим директором “Локомотива”

05.06.2020, 0:10, Новости дня

Бывший футболист испанской "Барселоны" Хосе Мари Бакеро в скором времени может занять должность технического директора в московском "Локомотиве". Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

"В ближайшее время в клубе появится новый функционер — Хосе Мари Бакеро, легенда "Барселоны", и один из рекордсменов по количеству матчей за клуб, — написал Арустамян в своем личном канале. — С 2017 года он возглавляет академию "Барселоны", а теперь может перебраться в Москву. Сейчас с ним обсуждают контракт".

"Вполне возможно, что скоро испанский специалист войдет в структуру академии "Локомотива" и станет техническим директором клуба. Говорят, что Бакеро рекомендовал сам Эрик Абидаль во время своего визита в Москву".

Бакеро в бытность игроком выступал за "Реал Сосьедад", "Барселону" и "Веракруз". А после завершения профессиональной карьеры футболиста переквалифицировался в тренеры. В его послужном списке работа в таких клубах, как "Пуэбла", "Малага Б", тот же "Сосьедад", а также польских "Полонии" и "Лехе".