Меркель заявила о самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ

05.06.2020, 0:08, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Федеративная Республика Германия (ФРГ) находится в самой тяжелой экономической ситуации в своей истории.

«Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить», – приводит слова Меркель ТАСС.

Канцлер напомнила, что около 7 млн жителей Германии переведены из-за пандемии на неполный рабочий день.

«Мы все не знаем, как долго нас будет сопровождать эта пандемия, мы не знаем, когда будет создана вакцина», – сообщила Меркель в эфире телеканала ARD.

«Мы, конечно, не можем заглянуть в будущее, но я думаю, мы действовали правильно», – сказала канцлер, напомнив о согласованном во вторник пакете мер по стимулированию национальной экономики общим объемом 130 млрд евро.

Напомним, в конце мая Меркель заявила, что Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса, но власти взяли ситуацию под контроль.

Канцлер также пожаловалась на сложности в отношениях ЕС и США. При этом она призвала придать «новые импульсы» отношениям с Россией.