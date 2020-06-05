 

Меркель заявила о самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ

05.06.2020, 0:08, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Федеративная Республика Германия (ФРГ) находится в самой тяжелой экономической ситуации в своей истории.

«Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить», – приводит слова Меркель ТАСС.

Канцлер напомнила, что около 7 млн жителей Германии переведены из-за пандемии на неполный рабочий день.

«Мы все не знаем, как долго нас будет сопровождать эта пандемия, мы не знаем, когда будет создана вакцина», – сообщила Меркель в эфире телеканала ARD.

«Мы, конечно, не можем заглянуть в будущее, но я думаю, мы действовали правильно», – сказала канцлер, напомнив о согласованном во вторник пакете мер по стимулированию национальной экономики общим объемом 130 млрд евро.

Напомним, в конце мая Меркель заявила, что Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса, но власти взяли ситуацию под контроль.

Канцлер также пожаловалась на сложности в отношениях ЕС и США. При этом она призвала придать «новые импульсы» отношениям с Россией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Россия вошла в первую десятку стран по доле пострадавшего от коронавируса населения

21.04 / Погребинский объяснил снятие санкций с украинского бизнесмена Новинского

09.04 / Кладбища Москвы закрыли из-за коронавируса

29.03 / В Уфе решили наказать отпустивших подростков на концерт родителей

28.03 / Источник заявил о прекращении поиска пилота Су-27 в Черном море

08.04 / Премьер-министр Украины: мы не отступим от карантинного режима 

16.04 / Лукашенко назвал коронавирус хорошим уроком для наркоманов и «курцов»

10.04 / В Йемене зафиксирован первый случай коронавируса

27.04 / В Дивеевском монастыре после пасхальной службы более 70 человек заразились коронавирусом

26.04 / Кудрин назвал отрасли, которым может пойти на пользу кризис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска