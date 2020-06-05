На Кипре не выявили ни одного нового случая COVID-19

05.06.2020, 0:00, Новости дня

Все 1996 тестов на коронавирус, которые были взяты на Кипре за последние сутки, оказались негативными, впервые с начала вспышки в стране не выявлен ни один случая заражения. Об этом 4 июня сообщил информационный центр министерства здравоохранения Кипра.

Общее количество инфицированных составляет 958, умерли 17 человек.

С 9 июня правительство страны ослабляет карантинные ограничения в рамках подготовки к туристическому сезону, сказано на сайте минздрава. В частности, открываются рестораны и кафе.

Кипр был последним государством Европейского союза, где были обнаружены больные COVID-19, это произошло 9 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,58 млн, из них более 2,84 млн вылечились, а 388,4 тыс. умерли.