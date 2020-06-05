 

Меркель заявила, что точно не будет баллотироваться на пятый срок

05.06.2020, 0:00, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью общественному телеканалу ZDF заявила, что не собирается баллотироваться на пятый срок главы правительства. 

На вопрос журналиста, допускает ли она возможность участия в следующих парламентских выборах, чтобы возглавить правительство пятый раз, Меркель сказала: “Нет. Действительно нет”.

65-летняя Ангела Меркель возглавляет правительство с 2005 года. В новогоднем обращении к нации 31 декабря 2019 года она подчеркнула, что это ее последний срок на должности канцлера Германии.

При этом в мае 2020-го глава МВД Германии Хорст Зеегофер говорил, что на фоне удачных действий канцлера и ее правительства во время пандемии коронавируса политики обсуждали возможность ее выдвижения на пятый срок. Сама Меркель это никак не комментировала.

Следующие парламентские выборы в Германии должны состояться осенью 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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