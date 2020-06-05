 

“Упаси боже иметь таких братьев”. Данилов уверен, что Россия ведет войну на Донбассе из-за Крыма

05.06.2020, 0:00, Новости дня

Войной на Донбассе Россия пытается заставить Украину и международное сообщество признать Крым российской территорией. Такое мнение в интервью “24 каналу” высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

“Россия заявляет, что Крым – это российская территория, и они, находясь под санкциями ЕС и США, [видят своей] главной задачей, чтобы все признали, что они являются собственниками Крымского полуострова. Это невозможно. Это один из вариантов, почему они до сих пор продолжают эту войну [на Донбассе]”, – отметил Данилов.

При этом он подчеркнул, что Украина не согласится на прекращение войны на востоке в обмен на отказ от Крыма.

По словам Данилова, у властей есть понимание, как закончить войну, “но кроме Владимира Путина, разговора по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести”.

“Есть Минские соглашения, и мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы они выполнялись, но это должна делать и другая сторона – Россия… Почти каждый день мы видим обстрелы и другие события, которые не должны происходить в соответствии с Минскими соглашениями. […] С одной стороны, они говорят, что мы братья, но упаси боже иметь братьев, которые пришли на нашу землю, забрали территорию и убивают наших людей”, – заявил секретарь СНБО.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вскоре после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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