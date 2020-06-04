Мнение: Развешивание российских флагов в ДНР

04.06.2020, 23:55, Разное

Развешивание флагов России в Донецке.

Напомнило мартовский Севастополь перед референдумом 2014, когда в таком же стиле на домам на проспекте генерала Острякова появилась масса триколоров.



Ворошиловский РИК.



Рядом с администрацией Горловки.

С чем связана данная активность, пока не совсем понятно.

Возможно, с голосованием за поправки в Конституцию, где жители ДНР и ЛНР уже получившие российские паспорта также смогут принять участие.