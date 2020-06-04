 

“Настоящая русская баба”: Боня похвасталась навыками сантехника

04.06.2020, 23:54, Разное

Телеведущая ведет роскошную жизнь: шикарные апартаменты, дорогие машины и наряды за сотни тысяч. Однако так было далеко не всегда. Как отметила звезда, она выросла без отца, поэтому в детстве для них с сестрой было нормой выполнять по дому “мужскую” работу.

Виктория Боня рассказала, что у ее семьи был телевизор “Рубин”, у которого постоянно отходили контакты. Чтобы не вызывать мастера, будущая знаменитость брала в руки паяльник и самостоятельно решала проблему. Да и гвозди забивать артистка умеет не хуже парней.

Также звезда вспомнила забавный момент из супружеской жизни. Как-то раз у них с мужем появились проблемы с сантехникой. Виктория Боня попросила Алекса Смерфита устранить поломку, однако муж “сделал круглые глаза” и отправил ее вызывать мастера. “Через 10 минут я уже исправила проблему самостоятельно”, – пишет теледива.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2018 в 1:28 PST

Как отметила артистка, “сам себе мастер” – особенность русской культуры. Якобы только наш народ может быть специалистом одновременно во всех областях.

Виктория Боня пообещала как-нибудь рассказать подписчикам о том, как умеет обращаться с домашней скотиной и огородом. “Неужели с виду не скажешь, что я нормальная русская баба?” – удивилась звезда.



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