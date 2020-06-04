 

Войска генерала Хафтара отступили от Триполи

04.06.2020, 23:50, Новости дня

Отряды Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара полностью покинули окрестности Триполи – после ряда поражений от сил Правительства национального согласия, которые противостоят им в гражданской войне.

Таким образом, начавшаяся 14 месяцев назад попытка сил Хафтара взять столицу Ливии завершилась неудачей.

Противникам Хафтара удалось занять международный аэропорт и другие районы к югу от Триполи.

Отступление сил Хафтара не означает прекращения боевых действий – они продолжаются, несмотря на то что обе стороны конфликта выражали согласие на переговоры о перемирии.

В Ливии идёт гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Его признают ООН и страны Запада. Военную поддержку ему оказывает Турция. Восток и часть юга страны находятся под контролем так называемой Ливийской национальной армии Хафтара, формально представляющей Палату представителей Ливии, которая заседает в Тобруке. Ей в свою очередь помогают ОАЭ и Египет.

Хафтар неоднократно посещал Москву, вёл переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако имеется множество свидетельств о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой ЧВК Вагнера.

Африканское командование Вооруженных сил США на прошлой неделе заявило, что Россия недавно перебросила в Ливию не менее 14 боевых самолётов, которые размещены на воздушной базе ЛНА в центральной части страны. В Москве отрицают переброску самолётов.

  • Радио «Свобода»

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