 

Маск предложил разделить компанию Amazon

04.06.2020, 23:48, Новости дня

Американский предприниматель Илон Маск предложил разделить компанию Amazon, так как «монополии – это неправильно».

«Пришло время разделить Amazon. Монополии – это неправильно», – отметил Маск в своем Twitter, комментируя запись другого пользователя, пожаловавшегося на то, что Amazon отказалась выставить на продажу его книгу о новом коронавирусе через свой сетевой сервис.

«Джефф Безос, это просто безумие», – также написал Маск, обращаясь к основателю Amazon.

Напомним, 15 апреля состояние главы Amazon Джеффа Безоса за день увеличилось более чем на 6 млрд долларов на фоне рекордного роста стоимости акций компании.

В начале апреля компания Amazon наняла 80 тыс. новых сотрудников из-за роста спроса на интернет-доставку в условиях пандемии коронавируса.



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