Мнение: У нас масочный!

04.06.2020, 23:42, Разное

Собянин анонсировал сохранение масочного режима вплоть до февраля 21 года. При этом в очередной раз снятие ограничений связывается с будущей вакцинацией, которая должна будет начаться осенью этого года. То, что тотальный масочный режим – весьма неоднозначная мера, которая может содействовать распространению заболеваний, чем предотвращать их, уже очевидно: маски являются средством защиты, а потому обладают рядом специфических особенностей, не позволяющих применять их именно в тотальном масштабе. Если же учесть, что сейчас в комплекте с масками обязательно должны быть и перчатки, риски побочных негативных последствий для здоровья становятся вполне существенными.

Кроме того, вакцинация в том же тотальном варианте не выглядит разумной мерой, даже если не принимать во внимание серьезные вопросы, которые возникают к качеству и рискам для здоровья у стремительно созданной за несколько месяцев вакцины, когда нормальный срок ее создания – несколько лет. Наконец, возникают вопросы и по смыслу вакцинации, так как в России уже зафиксированы четыре разных штамма коронавируса, каждый и которых завезен в Россию из разных стран, где он мутировал. Не исключено, что в самой России уже возникают разнообразные мутации исходных штаммов, поэтому вакцинация против одного штамма вообще никак не повлияет на все остальные.

В общем, вопросов много, но судя по всему, медицинские соображения в административных решениях присутствуют лишь опосредовано. Логика Собянина пока остается прежней – чрезвычайные полномочия он сохранит лишь в ходе эпидемии, а потому в его личных интересах – максимально затянуть период борьбы с ней. Вне зависимости от эффективности и того вреда миллионам людей, который он уже нанес и будет наносить.

Высшая номенклатура уже начинает беспокоиться возросшими амбициями и возможностями московского мэра. В политике вообще ключевое значение имеют не намерения, а возможности. И то, что Собянин откровенно подбирает под себя полномочия, что называется, не по чину, вынуждает других высших сановников начинать ему противодействовать. Второе лицо в стране – премьер Мишустин – уже инициировал проверку принятых в Москве административных решений. Речь, конечно, не идет о защите прав москвичей, но зато идет о создании компромата на Собянина.

Все это называется "административный хаос", который нарастает, причем на фоне продолжающего прятаться президента. Ожидается, что он появится из своего укрытия вначале на парад 24 июня, а затем и после голосования 25 июня -1 июля, так как в конечных итогах всенародного одобрения поправок сомневаться не приходится, а победу праздновать в бункере как-то совсем неприлично. Хотя, возможно, теперь это вообще может стать новым стилем правления – теперь не нужно из себя изображать борца за народное счастье, еще два новых срока у Путина в кармане, а потому можно править и из подвала.

Правда, новый стиль явно диссонирует с культурой управления мафиозного государства, где личная встреча с главным оябуном – мера зачастую необходимая, так как общение по телекоммуникационным сетям, которые насквозь просвечиваются, не позволяет "перетирать" особо щекотливые темы. А потому новый стиль руководства будет воспринять весьма неоднозначно главами преступных кланов, которые и руководят страной. Но вопросы личной безопасности для Путина, похоже, становятся идеей-фикс, а потому главарям гангстерских синдикатов будет предложено пересматривать свои приоритеты в вопросах общения с высшим мафиозо.

Так или иначе, но с административной точки зрения хаотизация управления страной налицо. А дробление и фрагментация управления ведет к рассогласованию механизмов, которые ранее хоть как-то, но держали преступные сообщества в неких единых рамках. Мы уже проходили подобный период, когда Горбачев решениями 19 партийной конференции принудительно отстранил партию от вопросов контроля, попытавшись передать рычаги управления в руки Советов. В итоге была необратимо разрушена предыдущая система управления, но так и не создана новая. Система, которая обладала гораздо большей устойчивостью, чем сегодняшняя, рухнула в ходе эксперимента буквально в три года. Сегодня процессы носят аналогичный характер, но запаса советской прочности нет, а потому тот же путь может быть пройден даже не за годы, в буквально в месяцы. И, по всей видимости, события уже начали набирать скорость, а значит – даже для того, чтобы остановить начавшийся распад страны, придется затратить избыточно большие ресурсы, которых попросту нет.

Правда, распад в определенном смысле может быть выгоден правящим группам – исчезнувшая страна забирает с собой практически все преступления, которые творила правящая знать. А также обнуляет значительную часть долгов перед населением. Новые власти в новых странах всегда могут пожать плечами и сообщить, что все претензии нужно адресовать тем, кто им должен. А мы вам ничего не должны. Это рассуждение далеко не умозрительно – тот же Сбербанк ведет свою историю еще с 19 века, с царских времен, но советские долги – это не к нему, это вам задолжало государство, а банк здесь совершенно ни при чем. Формула вполне рабочая, а потому для очень многих может быть крайне выгодно зафиксировать свою прибыль, просто ликвидировав кредитора – страну. У этих людей ни перед народом, ни перед страной нет никаких обязательств, все эти ОПГ типа "кооператива "Озеро" пришли во власть исключительно для обогащения своих членов, а всевозможные министры-президенты лишь прикрывают их деятельность по перераспределению остатков государственного имущества. Так что мотив для ликвидации страны у этих людей вполне весом.