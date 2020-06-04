Мнение: Начинаем агитацию!

04.06.2020, 23:20, Разное

По поводу того, как новая Конституция будет, типа, топить за крепкую семью:

Из комментов. “Из всех первых лиц Отечества с законной супругой появлялся на публике один Медведев… да весь вышел. Президент живет неизвестно с кем, у министра обороны секретарша-генерал, у министра иностранных дел – пресс-секретарь, у мэра столицы заместитель, у председателя парламента…. гусары, молчать. У Сечина была 15-летняя практикантка, пока не ушла к более молодому богатею. Втопим, товарищи, за образцовую семью!”

Я б еще добавил главу одного из крупнейших госбанков, у которого журналистка с федерального канала, мать его детей при живой жене, на личной яхте для детей-сирот деньги собирает. Полный комплект.

Ух, Мама-Конституция всем вам задаст, бесстыдники!