 

Мнение: Начинаем агитацию!

04.06.2020, 23:20, Разное

По поводу того, как новая Конституция будет, типа, топить за крепкую семью:

Из комментов. “Из всех первых лиц Отечества с законной супругой появлялся на публике один Медведев… да весь вышел. Президент живет неизвестно с кем, у министра обороны секретарша-генерал, у министра иностранных дел – пресс-секретарь, у мэра столицы заместитель, у председателя парламента…. гусары, молчать. У Сечина была 15-летняя практикантка, пока не ушла к более молодому богатею. Втопим, товарищи, за образцовую семью!”

Я б еще добавил главу одного из крупнейших госбанков, у которого журналистка с федерального канала, мать его детей при живой жене, на личной яхте для детей-сирот деньги собирает. Полный комплект.

Ух, Мама-Конституция всем вам задаст, бесстыдники!

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / В Подмосковье мужчина поджег 5 машин после ссоры с водителями

02.05 / Названы 3 самые эффективные диеты во время карантина

02.06 / Стала известна причина смерти актера фильма “Сумерки” Грегори Тайри Бойса и его девушки

04.05 / “Удаленные органы, сожженные вены”: Певица Лама Сафонова страдает от последствий химиотерапии

05.05 / «Воистину счастливый человек»: Супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов поделился детским снимком

09.05 / Мнение: Мы победили царство зла, и как сказал товарищ Сталин, Победа не сама пришла, а мы ее завоевали!

26.04 / Самой загадочной и до сих пор не расшифрованной книгой XX века учёные называют энциклопедию «Кодекс Серафини»

31.03 / Мнение: Квест по живописи барокко топлесс

08.04 / Мнение: Депутаты, которые смеются

12.05 / Мнение: Решающее слово

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска