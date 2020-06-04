Личное: От души они, ага

04.06.2020, 23:09, Разное

Больше всего меня раздражает лицемерие чёрных дыр. Как одновременно в их тыквах уживаются слова, что они поют (танцуют) от души, и подлое желание урвать копеечку?

Если ты поёшь от души, то пой, а не ной, чтобы тебе денег дали!



Фото: Соцсети

Логично ведь, нет?

Пою от души! Не могу, мол, как диарею, удержать в внутри себя талант! И одновременно зубами рвут друг друга и нас за корпоратив.

Вывод напрашивается сам собой и неутешительный.

Не талант они в себе сдержать не могут, а желание купить особняк на Рублёвке.

Нет, я согласна с тем, что есть люди, кто действительно не может не петь, не писать, и такие даже в нищете будут заниматься своим любимым делом. Бывает, да. И это — талант действительно. Призвание, если хотите.

Но при чём тут наши чёрные дырки?

Да, собственно, не при чём. Таланта в них — конь не валялся. Способностей — и тех нет. Зато хочется жить широко и красиво.

Дай любому сейчас любому из них 378 миллионов долларов, как разыгрывается завтра в джекпоте Мега Миллионс (Mega Millions), и всё — больше мы их прекрасных песен и не услышим.

Впрочем, ведь этот вывод относится не только к нашим селебрунам. Большинство людей вообще занимаются тем, что им не приносит радость.

А ведь все вы можете просто купить билет на сайте и сорвать 378 миллионов долларов! Ну, после уплаты налогов всё равно останется очень много — столько, чтобы больше не мучить себя.

Так чего тормозите? Возьмите и выиграйте!

А теперь ответьте предельно честно, как быстро бы вы бросили дело, которым сейчас занимаетесь, сорвав этот куш?