Названа причина взрыва в подмосковной пятиэтажке

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04.06.2020, 23:08, Новости дня

Причиной взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковной Ивантеевке стала неисправность плиты, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

«Предварительная причина – неисправность газовой плиты», – говорится в сообщении на сайте регионального главка.

Там также сообщили, что в результате хлопка газа пострадавших нет. «К настоящему времени возгорание  полностью локализовано. Жильцы дома вернулись в свои квартиры», – добавили в региональном главке.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты подмосковного главка СК. Установлен владелец квартиры, опрашиваются жильцы дома.

По данным ГУ МЧС по Московской области, взрыв газа на последнем этаже пятиэтажного дома в Ивантеевке произошел около 17.19. В результате пострадала женщина. Из дома эвакуировано более 30 человек, включая ребенка. В результате взрыва оказались выбиты окна и стены между квартирами, передает ТАСС.

Ранее очевидец опубликовал видео с места взрыва газа в подмосковной пятиэтажке.



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