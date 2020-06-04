Для растений холод оказался гораздо благоприятней тепла

04.06.2020, 23:05, Новости дня

Обнаружилось, что растительный покров планеты может быть в семь раз лучше адаптирован к возможному похолоданию, чем к быстрому потеплению.

Ученые пришли к таким выводам, когда изучали данные о термотолерантности более 1000 растительных видов различных широт. Результаты самого масштабного подобного исследования подтверждают, что самая большая опасность грозит растительности умеренных широт.

Ученые обнаружили, что растительность всех изучаемых широт гораздо лучше приспособлена к возможному похолоданию, чем к потеплению. По мнению ученых, это связано с биографической историей и филогенетическими особенностями, а также жизненными формами растений. Также специалисты считают, что за последние годы у растений было больше возможности приспособиться к резкому похолоданию, а не к потеплению.