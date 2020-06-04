На риск преддеменции влияют определенные черты личности

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04.06.2020, 23:05, Новости дня

Во время нового исследования учеными были изучены пять черт личности, среди которых: покладистость, открытость, сознательность, невротизм и экстраверсия. Специалисты также изучили связь этих черт с состояниями, которые предшествуют деменции.

Участниками эксперимента стали 524 человека в возрасте 65 лет и старше. За испытуемыми наблюдали в течение трех лет и обнаружилось, что у 38 участников развился моторный когнитивный риск, у 69 наблюдалось легкое когнитивное нарушение, а у некоторых – потеря памяти.

Со снижением риска развития моторного когнитивного риска на 6% была связана открытость, а невротизм был связан на 6% с повышенным риском моторного когнитивного риска без потери памяти.



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