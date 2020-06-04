Sky News – пластик угрожает самой длинной реке мира

04.06.2020, 22:55, Новости дня

Чрезмерное количество мусора в египетских городах приводит к тому, что значительное число пластиковых отходов попадает в Нил, пишет Sky News. По результатам исследований, по меньшей мере в 70% нильской рыбы содержатся частицы пластика, передаёт телеканал. По словам корреспондента, в скором времени длиннейшая река в мире рискует задохнуться в пластике, и ситуация продолжает ухудшаться.

Количество мусора в Каире просто ошеломляет. Его основная масса оседает здесь, в местности, известной как Город Мусорщиков, где с ним разбираются «заббалины» — армия неофициальных работников, перерабатывающих более 80 процентов мусора, который они собирают, что делает их мировыми лидерами по переработке отходов. Даже несмотря на это, количество мусора остаётся непомерным.

Посмотрите на эту панораму Каира. Городские крыши завалены кучами мусора. Мусор и огромное количество отходов из пластика можно увидеть повсюду. В итоге многие притоки и ирригационные каналы, ведущие в Нил, полностью забиты всякого рода хламом, какой только можно представить. Это может стать будущим кошмарным сценарием для всех ненаселённых территорий на всей протяжённости Нила. Кажется, будто каналы превратились в свалки. При этом население города растёт, и количество мусора, который оно производит, растёт вместе с ним.

ЖУРНАЛИСТ: Это приводит к тому, что водные пути полностью засоряются, что приведёт к разрушительным последствиям для сельского хозяйства, рыбы и пропитания миллионов людей.

Рыба — это неотъемлемый элемент египетского стола со времён фараонов. В рыбной промышленности заняты сотни тысяч людей в стране. Мы постарались узнать, какое воздействие оказывает весь этот пластик, поэтому мы обратились к ведущему учёному с просьбой впервые провести исследование наличия микроскопических частиц пластика в рыбе Нила. Доктор Фархан Хан исследовал партию рыбы из Нила — два самых популярных вида. Более чем в трёх четвертях из них он обнаружил микроскопические частицы пластика.

ФАРХАН ХАН, исследователь: Когда мы выложили все образцы, можно было просмотреть их и на многих из них увидеть достаточно большие куски пластика.

Многие рыбы проглатывали более одного кусочка пластика, но доктор Хан обращал внимание исключительно на крупные фрагменты.

ФАРХАН ХАН: Пожалуй, мы даже недооцениваем его количество. Проблема в том, что мы выявили видимые кусочки пластика — которые вы, к примеру, можете сфотографировать на свой телефон. Мы не видим частицы меньшего размера, поэтому наши оценки — что пластик содержит 70—80 процентов рыбы, вероятно, консервативны.

Для египтян Нил — большая ценность. В прошлом людей даже заключали под стражу за сомнения в его чистоте. Однако мы обнаружили, что многие из них обеспокоены количеством пластика в самой длинной реке мира, впадающей в Средиземное море.

МУЖЧИНА: Меня это по-настоящему расстраивает: что бы ни делал лично я, изменить привычки людей так трудно. Но у них много более важных проблем в повседневной жизни, они думают о том, чтобы просто продержаться. Они не думают о том, какой урон наносят, выбрасывая мусор.

Наше исследование стало ошеломляющим показателем масштабов проблемы содержания пластика в нильской рыбе. Эта река рискует задохнуться в пластике, и ситуация продолжает ухудшаться.

Дата выхода в эфир 01 июня 2020 года.