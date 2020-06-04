 

Корабли ВМФ взяли под охрану два суда, направляющиеся для достройки «Северного потока-2»

04.06.2020, 22:53, Разное

Суда снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» направляются в Балтийское море для содействия «Академику Черскому» в достройке «Северного потока-2». Они пребывают под охраной кораблей ВМФ России.
Военные корабли будут прикрывать суда снабжения от предполагаемых угроз, поскольку прокладка газопровода очень важна для страны. Они сейчас находятся в Шри-Ланке с целью пополнить запасы, после чего вновь приступят к выполнению поставленных задач. Фрегат «Адмирал Григорович» способен защититься от возможных провокаций, поскольку на нем присутствует ударный ракетный комплекс «Калибр-НК».

Перемещение «Академика Черского» также сопровождалось охраной боевых машин. Судно несколько раз изменяло курс, совершая маневры. Такие меры были приняты для избегания возможных санкций со стороны США.



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