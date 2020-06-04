НБА возобновит сезон. Турнир продолжится с участием 22 команд

04.06.2020, 22:51, Новости дня

Национальная баскетбольная ассоциация возобновит текущий сезон с участием 22 команд. За это проголосовал совет управляющих НБА. Турнир пройдет на базе парка развлечений "Диснейуорлд" в Орландо, и стартует 31 июля. Завершить турнир планируют не позднее 12 октября.

О готовности НБА выйти из пандемической паузы сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски. По его информации, из 30 членов совета управляющих ассоциации 29 человек проголосовало за рестарт, один — против. Единственным коллективом, не одобрившим идею, стал "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Известно, что регулярный чемпионат будет продолжен с участием 16 команд, которые находились в зоне плей-офф, а также к ним присоединятся "Портленд", "Сакраменто", "Финикс", "Сан-Антонио", "Нью-Орлеан" и "Вашингтон".

В итоге 22 команды проведут по восемь матчей "регулярки" и определят состав команд, которые продолжат борьбу за кубок Ларри Кинга в плей-офф.