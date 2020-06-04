 

Новый мировой рекорд четырех российских пловцов официально утвержден FINA

04.06.2020, 22:51, Новости дня

Российские пловцы Климент Колесников, ладимир Морозов, Мария Каменева и Арина Суркова официально стали обладателями нового мирового рекорда в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров в 25-метровом бассейне.

Об этом стало известно после того, как Международная федерация плавания (FINA) официально утвердила достижение пловцов из России.

Россияне установили мировой рекорд на чемпионате Европы в Глазго в декабре 2019 года, проплыв дистанцию за 1 минуту 36,22 секунды. Заплыв завершился для них золотыми медалями.

""FINA и ВФП поздравляют Климента, Владимира, Марию, Арину и их тренеров утверждением установленного мирового рекорда", — написано в обращении на официальном сайте Всероссийской федерации плавания.



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