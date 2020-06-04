Политика: Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

04.06.2020, 22:48, Новости дня

Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.

«Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы», – сообщил в четверг президент Александр Лукашенко, комментируя назначение Романа Головченко новым премьер-министром республики. Одной из главных задач Головченко президент сразу назвал снижение зависимости от России.

Накануне Батька отправил в отставку Сергея Румаса, который возглавлял правительство республики сравнительно недолго – с 2018 года. Головченко до сих пор возглавлял Государственный военно-промышленный комитет (Госвоенпромком). Если Румас – в чистом виде экономист и финансист с банковским прошлым, то новый премьер – кадровый дипломат, чья карьера, однако, тесно связана с оружейной торговлей.

«Будучи выпускником МГИМО, Головченко выбивается из общего тренда последних лет, когда в Белоруссии старались не назначать на ключевые посты людей, учившихся или работавших в России», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Александр Болкунец. МГИМО при МИД РФ Головченко закончил в 1996 году, а уже в 1997-м он занял пост главного специалиста государственного секретариата Совбеза Белоруссии. После Головченко чередует дипломатические должности и работу в Государственном военно-промышленном комитете.

Стоит отметить: на 2013-2018 годы, когда Головченко возглавлял посольство в Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре, приходится расширение военно-технического сотрудничества Минска с арабскими монархиями. Кстати, недавно в западной прессе появилась версия, что истребители МиГ-29, воевавшие в Ливии на стороне Хафтара, были поставлены из ОАЭ, а Эмираты закупили эти самолеты у Белоруссии. Кроме того, в годы, когда Головченко занимал должность посла в ОАЭ, Лукашенко часто ездил туда на отдых.

Кроме того, сотрудничество с монархами Залива не ограничивается оружием. Саудиты с прошлого года ведут с Минском переговоры о поставках в Белоруссию нефти через порт Клайпеда. Первая партия была закуплена в апреле по цене, которую белорусская сторона сочла выгодной.

Белорусский ВПК под руководством Головченко в последние годы расширял отношения с Китаем. С помощью белорусской «оборонки» Китай создал шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК). Венцом сотрудничества Минска и Пекина стало создание систем залпового огня «Полонез» с китайскими ракетами. При этом ведомство Головченко отвечало и за реализацию амбициозной идеи Батьки – построить собственные ракеты для «Полонеза», чтобы снизить зависимость как от китайских, так и российских оружейников. Головченко занимался этим все последние пять лет, правда, пока тщетно.

Как отмечает белорусский портал Reform.By, новоназначенный премьер – протеже Виктора Шеймана, одного из ключевых силовиков в команде Лукашенко, начиная с середины 1990-х годов. Сам Шейман занимает пост управделами президента. Головченко работал под началом Шеймана, когда тот был у руля в Совбезе, в Генпрокуратуре и в администрации Лукашенко.

О других важных связях Головченко напомнил белорусский политолог Дмитрий Болкунец. «Не исключено, что назначение Головченко означает старт «спецоперации» Лукашенко по передаче власти своему старшему сыну Виктору, с которым новый премьер работал в Совбезе, – сказал эксперт. – В экспертном сообществе бытует мнение, что

в случае своего переизбрания Лукашенко-старший запустит соответствующую реформу, делегировав Виктору часть полномочий.

И вот тут Головченко пригодится в качестве соратника Лукашенко-младшего». «Насколько я понимаю, на определенном этапе своей карьеры Головченко во многом обязан старшему сыну президента, – соглашается в комментарии газете ВЗГЛЯД и белорусский политолог Александр Федута. – При этом, убрав Румаса, Лукашенко продемонстрировал: политика, в том числе экономическая, меняется. В приоритете оказывается ВПК, в который не допускают частный бизнес».

К тому же президент мог подозревать Румаса в нелояльности, замечают многие минские аналитики, а лояльность крайне важна в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа – в новой для Лукашенко реальности, подчеркивают эксперты. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Батька явно беспокоится – с первых же дней предвыборная кампания начала выходить из-под контроля.

«Во многих городах люди стоят в очереди, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД минский политолог Валерий Карбалевич. – Меняя правительство, Лукашенко хочет показать: он слышит, что люди недовольны. И вот он нашел виноватых. Сейчас произойдет смена команды, и все будет хорошо. Также важно, что с начала избирательной кампании все внимание независимых изданий, соцсетей было акцентировано на альтернативных кандидатах. Лукашенко решил такой громкой акцией вернуть себе внимание, снова оказаться в центре информационных потоков».

Замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин полагает: заявление Лукашенко о «снижении зависимости от России» подразумевает привлечение инвестиций из Китая. Именно с этой целью в правительстве Головченко пост первого вице-премьера получил Николай Снопков – до этого момента посол Белоруссии в Пекине. Дипломату удалось наладить хорошие отношения с китайским бизнесом, отмечает эксперт. «Лукашенко напугал белорусских избирателей, которые понимают, что без российского рынка и инвестиций Белоруссия существовать не может. Чтобы их успокоить, он обратился к Китаю», – сказал Жарихин РИА Новости.

Назначая Головченко, Батька даже назвал конкретную цифру, которой премьеру надо добиться на пути независимости от России. «Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской РФ зависеть на 50–55%», – велел Батька.

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