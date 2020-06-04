Рада не утвердила программу правительства, суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос. Главное за день
04.06.2020, 22:42, Новости дня
Программа Кабмина
Верховная Рада отправила программу Кабинета Министров на доработку. За это решение проголосовало 245 депутатов. О неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства.
Президент страны Владимир Зеленский заявил, что решение о доработке документа принято по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля. Программа готовилась еще до пандемии COVID-19, поэтому не учитывает введения в Украине ограничительных мер и вызванных этим потерь экономики, пояснил глава государства.
Новые министры
Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам евроинтеграции и Александра Ткаченко – министром культуры. Перед назначением Стефанишиной ее предшественник Вадим Пристайко был отправлен в отставку.
Голосование по вопросу назначения министра защиты окружающей среды и природных ресурсов не состоялось.
Звания, как в НАТО
В Украине введут новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии со стандартами НАТО. Данный законопроект Верховная Рада приняла во втором чтении.
В частности, генерал-майор станет бригадным генералом, а контр-адмирал – коммодором.
Картины Порошенко
Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о коллекции картин российских художников.
Богатырева выиграла апелляцию
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила меру пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой. В августе 2019 года она была арестована по подозрению в хищении бюджетных средств и вышла под залог.
Новое белорусское правительство
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны, премьером стал экс-председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.
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