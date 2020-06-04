 

Рада не утвердила программу правительства, суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос. Главное за день

04.06.2020, 22:42, Новости дня

Программа Кабмина

Верховная Рада отправила программу Кабинета Министров на доработку. За это решение проголосовало 245 депутатов. О неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что решение о доработке документа принято по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля. Программа готовилась еще до пандемии COVID-19, поэтому не учитывает введения в Украине ограничительных мер и вызванных этим потерь экономики, пояснил глава государства.

Новые министры

Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам евроинтеграции и Александра Ткаченко – министром культуры. Перед назначением Стефанишиной ее предшественник Вадим Пристайко был отправлен в отставку.

Голосование по вопросу назначения министра защиты окружающей среды и природных ресурсов не состоялось.

Звания, как в НАТО

В Украине введут новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии со стандартами НАТО. Данный законопроект Верховная Рада приняла во втором чтении.

В частности, генерал-майор станет бригадным генералом, а контр-адмирал – коммодором.

Картины Порошенко

Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о коллекции картин российских художников.

Богатырева выиграла апелляцию

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила меру пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой. В августе 2019 года она была арестована по подозрению в хищении бюджетных средств и вышла под залог.

Новое белорусское правительство

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны, премьером стал экс-председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / “Это не шуточки”: осквернителей “Бессмертного полка” требуют покарать

14.05 / Для прекращения поставок вооружения на Донбасс необходим контроль над границей с РФ – Минобороны Украины

02.04 / Коронавирус в Украине. Заболело 897 человек, умерло – 22

06.05 / Формула-1. Хюлькенберг надеется вернуться в “Королевские гонки”

28.04 / В США выявили первую собаку с коронавирусом

19.05 / Путин оценил ситуацию с поддержкой россиян в условиях коронавируса

27.04 / Европейские рынки начали неделю ростом на фоне постепенного снятия карантинных мер

15.04 / В Гаагу направлены сведения о военных преступлениях РФ в Крыму – представительство президента Украины

10.05 / Коронавирус пробирается в ближайшее окружение Трампа

04.06 / Завод “Роскосмоса” собирается делать лифты. Объявлять о начале поездки будет голос Гагарина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска