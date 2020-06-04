 

Мнение: Штурм Триполи завершился

04.06.2020, 22:40, Разное

Сегодня штурм Триполи можно сказать официально завершился.
Наступление ЛНА на Гарьян завершилось лишь тактическими победами, в то время, как фронт в южных районах Триполи развалился и войска после потери международного аэропорта Триполи, были вынуждены отступать и из Каср-бин-Гашира и тех районов, где они увязли на несколько месяцев в малоосмысленных позиционных боях. ЛНА отступила в район Тархуна, при этом при отступлении побросали не только боеприпасы и различное военное имущество, но даже "Грады" и старые вертолеты.

Если в районе Тархуна Хафтар не удержится, то в скором времени мы увидим боевые действия в районе Сирта и Бани-Валида.
Ну а говоря о штурме Триполи, то за более чем год штурма города, успехи ЛНА были прямо скажем посредственными. Более бездарно действовали разве что саудиты и эмиратчики при штурме Ходейды, где умудрились проиграть при еще более благоприятных условиях. С другой стороны, эмиратчики помогали с штурмом Триполи, так что…
Можно также отметить, что после того, как ЧВКшники из под Триполи отъехали к Бани-Валиду и Сирту, фронт у Хафтара совсем хлипкий стал. Местные части себя прямо скажем не проявляют.
Ну а турки могут записать себе в актив очевидную военную победу, которая усилит их позиции в Триполитании и Восточном Средиземноморье. С другой стороны, это обострит ее противоречия с Грецией и Египтом, так что впереди Ливию ждет немало интересного, правда ее жители вряд ли будут довольны последствиями дальнейшей борьбы за контроль над Ливией.

Источник: Colonel Cassad



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