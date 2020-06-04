Андрей Ермак: Украину не устраивают темпы в Минском формате

04.06.2020, 22:30, Новости дня

КИЕВ – Украина делает все возможное, чтобы переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе были более эффективными. Об этом на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе рабочего визита в Берлин 3 июня.

«Украину категорически не устраивает медленный темп продвижения вперед в Минском формате. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы переговоры были более эффективными. Мы не только предложили перевод встреч в формат видеоконференций в режиме 24/7. Президент Украины Владимир Зеленский существенно расширил украинскую делегацию в составе Минской группы и повысил статус ее членов», – сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Стороны согласились, что с момента проведения декабрьского саммита Нормандской четверки достигнут ощутимый прогресс во взаимном освобождении удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба главы Украины.

Андрей Ермак подчеркнул, что стороны на переговорах в Берлине «констатировали прогресс в освобождении пленных».

«Но движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока затормозилось. И нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности Нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях», – отметил руководитель Офиса президента Украины.

Он привел данные немецким партнерам о том, что с 19 декабря 2019 года по 29 мая 2020 года было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибло 33 украинских военных, еще 235 были ранены.

«Боевики продолжают использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение», – заявил Андрей Ермак.

В комментарии немецкой медиа группе Funke, Андрей Ермак высказал мнение, что встреча лидеров нормандской четверки состоится в 2020 году в Берлине.

«Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России», – сказал он, сообщает Интернет-сайт Корреспондент.net.

Он выразил надежду на прогресс в деле урегулирования конфликта в Донбассе. «В координации с Дмитрием Козаком нам удалось провести обмен пленными. Порой это сложный диалог, но диалог с Россией идет», – отметил Ермак.

Итоги саммита в Париже

По итогам встречи Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года и переговоров с лидером России Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский сообщил прессе, что к вопросу о восстановлении Украиной полного контроля над государственной границей на востоке, вернутся на следующей встрече в Нормандском формате.

Встреча высокого уровня лидеров стран-участниц Нормандского формата планировалась «в течение четырех месяцев для обсуждения политических условий и условий безопасности, в том числе для организации местных выборов», после переговоров в Париже, сообщает сайт Кремля.

Итоговый документ, который размещен на сайте лидера России, подтверждает, что «Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский Меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский Комплекс мер от 12 февраля 2015 года) продолжают быть основой работы Нормандского формата, государства-участники которого привержены их полному выполнению».

Соединенные Штаты приветствовали Украину с успешным саммитом в Нормандском формате, который возобновил участие глав государств в мирном процессе – об этом говорится 10 декабря 2019 года в заявлении на странице посольства США в Украине в Фейсбуке.

Прогресс в Парижском коммюнике

Политолог Кирилл Молчанов считает, что неопределенные сроки встречи в «Нормандском формате» – это отображение работы над коммюнике парижской встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции.

«Коммюнике не было реализовано: нет ни новых точек разведения сил, нет новых пунктов пропуска на линии разграничения, нет стойкого прекращения огня, не имплементирована формула Штайнмайера в украинское законодательство, прошли разовые обмены взаимноудерживаемыми лицами. Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал в 2019 году, что последующая встреча ради встречи не нужна – это банальная трата времени», – говорит Кирилл Молчанов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Кирилл Молчанов отмечает, что у президента Владимира Зеленского существуют обязательства перед избирателями по вопросу деэскалации конфликта на Донбассе.

«Он обещал своим избирателям быть президентом мира. Ему нужна встреча в нормандском формате до местных выборов, чтобы поднять свой рейтинг, который начал опускаться. Но по-видимому, в этом году встречи не будет – российская сторона заняла жесткую позицию и отказывается даже от переговоров онлайн, потому что не видит подвижек по Донбассу», – подчеркивает Кирилл Молчанов.

Вместе с тем, Кирилл Молчанов считает, что после встречи в Нормандском формате, президент Владимир Зеленский оказался в ситуации, когда не может выполнить условия международных переговоров и повлиять на своих критиков из патриотического лагеря.

«Имея всю полноту власти в парламенте, в обществе можно было спокойно организовать поддержку мирных инициатив Зеленского, реализацию парижского коммюнике, но Зеленский боится противопоставить право национал-патриотическим гражданам и выглядит неспособным политиком. Подписывая в Париже одно, а приезжая в Киев отступать от всего этого и не реализовывать, – как на это смотрят Меркель и Макрон? Как на недееспособного президента, с которым было подписано и согласовано коммюнике», – полагает Кирилл Молчанов.

Много факторов и неопределенности

Неопределенность с датой следующего саммита в Нормандском формате вполне объяснима, считает политолог Александр Харебин.

«Слишком много факторов мешают достижению определенности в этом вопросе. Прежде всего, это отсутствие какого-либо явного прогресса в деле имплементации решений встречи в Париже. Это не удивительно, так как именно на парижской встрече развеялись все иллюзии в отношении реальных намерений и возможностей каждой из сторон переговорного процесса. Фактическое самоустранение европейских лидеров, несговорчивость украинского президента и вызванное этим фактом недоумение и недовольство российского, не могут стать устойчивой базой для эффективного функционирования данной переговорной площадки», – говорит Александр Харебин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что ряд заявлений в дискуссии украинских чиновников о возможности создания новой переговорной площадки на базе стран-подписантов Будапештского меморандума, говорит «о попытках сформировать и закрепить собственную субъектность, включая вполне осязаемое начало формирования «плана Зеленского» и осторожный поиск возможностей его реализации».

«Американский внутриполитический кризис, коронавирус и мировой локдаун, продолжающаяся русификация оккупированных территорий Донбасса и Крыма, гибнущие украинские военные на линии разграничения, а также меняющаяся на глазах внутрироссийская повестка также внесли свой вклад в перенос сроков нормандской встречи», – подчеркивает Александр Харебин.