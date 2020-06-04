Протесты в США: кто привносит насилие?

04.06.2020, 22:30, Новости дня

Днем протесты в США проходят в преимущественно мирной обстановке. В них участвуют люди самого разного происхождения и возраста, в том числе матери, опасающиеся, что судьба Джорджа Флойда может постигнуть и их сыновей.

Однако ночью протесты нередко приобретают более агрессивный оборот, выливаясь в мародерство и вандализм. Есть случаи огнестрельных ранений среди полиции. Демонстранты, в свою очередь, обвиняют полицейских в излишней жесткости и настаивают, что лишь защищаются от них.

Кто же стоит за актами насилия?

Президент Дональд Трамп и ряд официальных лиц обвиняют в беспорядках «радикальных левых» агитаторов. Генпрокурор Уильям Барр возлагает вину на «ультралевые экстремистские группировки», такие как «Антифа».

Некоторые губернаторы-демократы, напротив, считают виновными ультраправых, напоминая о недавнем решении «Твиттера» заблокировать аккаунт, связанный с организацией Identity Evropa, за подстрекательство к насилию.

Этот и другие подобные аккаунты публиковали провокационную ложную информацию, обвиняя власти и интернет-провайдеров в цензурировании новостей о протестах. «Фейсбук» на этой неделе также объявил о блокировке ряда аккаунтов, связанных с националистскими организациями, после их призывов брать на демонстрации оружие.

Тем временем в некоторых штатах, в том числе в Миннесоте, Техасе и Пенсильвании, на акции протеста приходят члены так называемого движения Boogaloo, объединяющего и ультраправые, и ультралевые элементы. Некоторые из них призывают к гражданскому неповиновению и стараются разжигать политические противоречия в надежде нарушить нынешний политический уклад в стране.

Исследователи из «Проекта по борьбе с экстремизмом» отмечают, что сторонники идеи превосходства белой расы и неонацисты довольны царящим на улицах хаосом. В «Телеграм»-канале одной неонацистской группировки с 5 500 подписчиков отмечают, что крупный протест – идеальная возможность для убийства. В другом канале пишут, что сейчас подходящее время нападать на синагоги, пока правоохранительные органы заняты протестами.

Однако пока неясно, насколько радикальным группировкам удается провоцировать насилие.

Заместитель комиссара Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер полагает, что анархисты и радикалы разжигают гнев ньюйоркцев: «До начала протестов организаторы некоторых анархистских группировок планировали собирать деньги на выплату залогов и искали людей, которые будут отвечать за этот сбор. Они также искали медиков, ожидая столкновений с полицией».

Правоохранительные органы в ряде других городов и штатов полагают, что в ряды преимущественно мирных местных демонстрантов внедряются более радикальные элементы, связанные с другими штатами. Однако они пока затрудняются сказать, насколько эти агитаторы влияют на ход событий на улицах.

По словам аналитиков и исследователей, понадобится время, чтобы определить, какие группировки были замешаны в этих событиях.

«В Америке сейчас очень разрозненный и расколотый социально-политический ландшафт, и, с учетом стрессового состояния институтов, пандемии и предстоящих выборов, я глубоко убежден, что нам пора переоценить матрицу угроз. Существует огромный резерв потенциальных экстремистов», – предостерегает профессор уголовного правосудия в Калифорнийском государственном университете в Сан-Бернардино и директор Центра изучения ненависти и экстремизма Брайан Левин.