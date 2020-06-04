МФЦ возобновили работу во всех регионах РФ после перерыва из-за коронавируса

04.06.2020, 22:30, Новости дня

Многофункциональные центры (МФЦ) госуслуг «Мои документы» возобновили прием посетителей во всех 59 регионах России, где он приостанавливался из-за распространения коронавируса. Еще в 26 субъектах МФЦ не закрывались, но работали с ограничениями, следует из данных на сайтах региональных центров.

В связи с угрозой распространения коронавируса многофункциональные центры во многих регионах РФ в конце марта закрылись для приема посетителей и перешли на работу в дистанционном режиме. В этот период МФЦ могли предоставлять только то услуги, которые возможно получить заочно. К началу июня центры открылись во всех субъектах, закрытыми остались лишь единичные офисы. Однако большинство МФЦ продолжили работать с ограничениями и принимать посетителей по предварительной записи. Только в 12 российских регионах многофункциональные центры уже вернулись к штатному режиму работы и возобновили прием жителей в том числе в порядке живой очереди, передает ТАСС.

В частности, полноценная работа центров возобновлена в Калининградской области, где ситуация с коронавирусом относительно благополучная.

В большинстве регионов сотрудники и посетители МФЦ должны соблюдать специальные меры профилактики из-за коронавируса. Например, их обязывают приходить на прием только в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках. В ряде центров очно предоставляются не все возможные услуги, а только те, которые нельзя получить онлайн. Это, например, выдача и замена паспорта, предоставление справок, разрешений на использование земель.

В отдельных центрах вводятся и особые меры. Например, в Свердловской области ограничено посещение МФЦ с детьми младше 14 лет. В Ростовской области посетителям необходимо обрабатывать руки антисептическим средством на входе в помещение. Кроме того, в регионе у посетителей МФЦ измеряют температуру и не допускают внутрь граждан с температурой 37 и более градусов, имеющих признаки ОРВИ.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин назвал срок возобновления работы МФЦ в Москве, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил дату открытия центров в области.