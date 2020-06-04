Мнение: Весьма кстати

04.06.2020, 22:25, Разное

Катастрофой в Норильске по какой-то причине озаботился лично президент, и по всей видимости, это попытка вернуться в административное поле, откуда он по причине коронавируса банально сбежал. Позиции Путина выглядят весьма блёкло, как бы ни рисовали ему рейтинги и уровни. Причем не только среди населения, а и среди номенклатуры, которая весьма чувствительна к запаху власти. От Путина последние пару месяцев смердит чем угодно, но только не ею, а потому нужно как-то возвращать позиции.

В этом смысле катастрофа подвернулась весьма кстати. В свое время приз зрительских симпатий Путин получил известной фразой "Ручку отдайте", когда лично приехал разбираться с ситуацией в Пикалево. Особо он там, конечно, ни с чем не разобрался, но волевой и грозный президент, строящий олигархов – это народу очень нравится. Почему бы не повторить?

По сути, есть два возможных сценария "разбора полетов". Сама по себе катастрофа впечатляет – уже есть предварительные прикидки, что стоимость ее ликвидации может потянуть на несколько миллиардов долларов (!) и несколько лет. С такими объемами дизельного топлива российские ликвидаторы еще не сталкивались, а то, что мазут вылился в реку, создает сложности чисто физического порядка – мазут тонет, а потому откладывается в донных отложениях, и будет с каждым паводком снова и снова выноситься наверх. А чистить реку на всем протяжении – дело небыстрое и чрезвычайно затратное. Ничего не делать – не вариант, так как речь идет о масштабном загрязнении Арктики, а борьба за нее идет весьма нешуточная, и козырь в руки западных противников попал весьма солидный.

Вообще-то говоря, стоимость ликвидационных работ по порядку величины близка к стоимости всего НорНикеля, а потому сценарий первый – жесткий. Национализация предприятия для покрытия расходов на ликвидацию аварии. Впрочем, понятно, что ликвидировать в итоге ничего не станут, но хлебный актив можно будет приватизировать нужным людям. Обнулить номер один в российском списке Форбс – весьма неплохой ход в идущей сейчас драке за рентные угодья. В минусах такого сценария – политический вес Потанина. Человек, который владеет 26 миллиардами долларов личного состояния – серьезный человек. А если вспомнить, что все российские миллиардеры так или иначе – но держатели общаков крупнейших российских и международных ОПГ (ну не талантом же они заработали эти деньги, в конце концов. "На "Бентли" нельзя заработать. На "Бентли" можно только украсть") – в общем, такой орешек может быть совершенно не по зубам Путину, который ко всему прочему сегодня в плане властных возможностей выглядит не очень. Тем важнее для него продемонстрировать способность решать проблемы, хотя сценарий с национализацией может быть для него избыточно неподъемным. Акела должен доказать стае, что он промахнулся случайно, просто под лапу попал камень.

Второй сценарий – цирк. Демонстративно разнести в пух и прах, посадить десяток стрелочников, оштрафовать Норникель на пару миллиардов (рублей), на чем, собственно, показательное выступление можно и заканчивать. Все равно через пару недель все забудут, тем более, что у нас сегодня одна катастрофа торопится за предыдущей. А вот выйти на короткое время из тени в виде грозного царя-батюшки – это может и сработать. Хотя, по правде говоря, большинству наплевать, а остальные и так понимают, что за фрукт наш президент, их этим шапито не убедить все равно. Заодно можно показательно нагнуть, а то и вообще распять губернатора, что сегодня особенно актуально в период региональной вольницы. Напомнить разгулявшимся феодалам, что царь еще есть, именно сейчас крайне нужно для выхода из своего чулана.

Пока можно констатировать, что Путин ухватился за возможность и будет пытаться вылезти на этой аварии, придав ей во многом несоразмерный вид и масштаб. Это уровень в лучшем случае правительства, но ситуация слишком непростая, тем более, что во многом он ее сами и создал, и требует.