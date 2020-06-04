Мнение: Никакого плутовства – работа на износ
04.06.2020, 22:15, Разное
Меня стали чаще звать на работу на роль политтехнолога совершенно неожиданные люди – тем более, что начинается интересное время – новое.
Отказ – не означает в данном случае отказ навсегда. Я на связи, и мои телефоны, и все мои мессенджеры, и почты, и каналы связи.
Я благодарен всем, кто работал со мной, кто работает, кто будет работать. Я всегда сверхлоялен к коллегам, начальству, подчиненным. Я и уважаю и люблю людей. Мы вместе делаем одно дело. И хотя моя работа всегда в тени, надеюсь, я помогаю людям по мере сил. Есть у меня такая небольшая, но приятная для меня, иллюзия.
Надеюсь, через несколько лет я буду тем самым господином в мятой шляпе, одетым кое-как, вполне себе незаметным, которого зовут, когда все совсем плохо и зашло у тупик, из фильма “Хвост машет собакой”. Мне как раз скоро 44. А потом – и 51. Идеальный возраст незаметного человека в мятой шляпе.
Неправильный перевод “Плутовство”. Никакого “плутовства” в работе аналитика и политтехнолога нет. Это очень тяжелая работа. Но пока я занят. Очень. С утра до ночи.
Я в Кемерово. Меня там можно найти. Пассаж из “человека из Кемерово” вообще поймут единицы, кто работал со мной очень плотно.
@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3038
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