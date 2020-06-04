Мнение: Путин в изоляции

04.06.2020, 22:10, Разное

Следственный комитет возбудил дело о халатности из-за скорости информирования о разливе дизельного топлива на ТЭЦ под Норильском. СКР проявил расторопность сразу после того, как Путин резко раскритиковал руководство «Норильско-Таймырской энергетической компании» за то, что те вовремя не сообщили в МЧС об инциденте.

«Мы чего, будем узнавать о ситуации из соцсетей, у вас там все в порядке со здоровьем?», — спросил глава государства у директора компании Сергея Липина.

Путин недоумевал: «Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?».

А теперь выясняется, что никто и ничего не скрывал.

Оказывается, что уже 29 мая в 12:55 сообщение об утечке топлива от диспетчера поступило в адрес управления ГОиЧС администрации Норильска. Через две минуты в 12:57 информацию подтвердили на ТЭЦ. В объединенное диспетчерское управление Сибири информация поступила в 13:08, в Минэнерго РФ – в 13:20, в САЦ СО ЕЭС в Москве – в 13:49. В 18:40 29 мая приказ Норильской топливно-энергетической компании о введении режима чрезвычайной ситуации был доведен до властей Норильска.

Выходит, что Путин не на тех наехал?

Выходит, что Путина почему-то не информировать?

Не хорошо получилось, не того Путин спрашивал про здоровье?

Извиняться будет?

Фотография отсюда