ОПЕК спрогнозировала дефицит нефти

04.06.2020, 22:08, Новости дня

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что сделка ОПЕК+ в совокупности с восстановлением спроса приведет в третьем квартале 2020 года к дефициту предложения нефти в объеме 2,8 млн б/с, сообщил осведомленный источник.

Согласно подсчетам экспертов комитета, в первом квартале 2020 года дисбаланс на рынке нефти достигал 7,7 млн б/с (предложение – 100 млн б/с, спрос – 92,4 млн б/с), во втором квартале на фоне развала сделки ОПЕК+ и влияния пандемии этот разрыв усилился до 9,3 млн б/с (предложение – 90,6 млн б/с, спрос – 81,3 млн б/с). Однако по мере сокращения добычи, как в рамках соглашения ОПЕК+, так и по мере остановки проектов из-за низкой цены нефти, предложение нефти в третьем квартале снизится до 89,5 млн б/ с, а спрос вырастет до 92,3 млн б/с, ожидают в ОПЕК. Это приведет к дефициту в 2,8 млн б/с. В четвертом квартале он усилится вдвое – до 6,1 млн б/с, так как предложение вырастет только до 90,2 млн б/с, а спрос – до 98,3 млн б/с, передает ТАСС.

При этом в среднем по году дисбаланс предложения над спросом, по прогнозам ОПЕК, составит 2 млн б/с из-за сильного сокращения потребления нефти в первой половине года.

Напомним, в четверг утром нефть подешевела на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+.

Ранее в Минэнерго спрогнозировали среднюю цену на нефть в 2020 году. Кроме того, в «Лукойле» поделились оценками по ценам на нефть на ближайшие полтора-два года.