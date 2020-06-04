Личное: Ксения Бородина — о расизме

04.06.2020, 21:55, Разное

Терпеть не могу самоуверенных идиотов, пребывающих в абсолютном неведении относительно своей тупости.



Фото: Соцсети

У самоуверенного идиота найдётся мнение по любому вопросу: от астрофизики до окрошки. И это мнение он выскажет уверенно, безапелляционно, с напором боевой курицы.

Ксения Бородина высказалась на тему расизма в США.

Необразованная хамка решила порассуждать на самую больную, на самую остроугольную тему во всей американской истории: на тему расовых взаимоотношений в американском обществе.

Ксения смоталась разок в турпоездку в Штаты и решила, что про эту страну она всё поняла.

Расизма в Америке нет!

Именно такой вывод сделала белая женщина из России, которая в США не родилась, не жила там, не знает ни языка, ни культуры, ни истории этой страны. У Бородиной нет ни одного друга-американца и, уж тем более, афроамериканца.

И, тем не менее, бытовая пися из публичного дома 2 решила высказаться.

Назвать Америку страной где процветает расизм у меня язык не повернётся! Бородина. Эскортограм.

Ну, что я могу сказать? Разве что: заткнись, дура.

Вместо того, чтобы делать до ужаса — просто до ужаса! — нелепые заявления на общественно-политические темы, займись лучше фотошопом своей злой, потасканной морды. Это у тебя получается хорошо. А вот в вопросах общества и политики у тебя уровень — протекающего тампона.

Фотошопь. Соси. Молчи. Это — твоё. Всё остальное — нет.

Бородина не имеет ни малейшего морального права делать заявления о том, как хорошо живётся в США афроамериканцам. Она — белая женщина, живущая в России. Она не знает — не может знать! — каково это — быть чернокожим в Америке.

Не уподобляйтесь Бородиной: быть расистом стыдно и недостойно звания человека.

Не высказывайтесь, не разобравшись.

В своё время Бородина, в свойственной ей безапелляционной манере, заявила, что Майкл Джексон не участвовал в растлении детей.

Вот какую тираду она тогда надристала:

Майкл, прости этот тупой народ, за то что даже на небесах они не оставляют тебя в покое!!! Делают они, а стыдно мне и обидно!!! Забыли совсем поговорку что о мертвых либо хорошо, либо никак!!! У нас вообще стало нормальным сначала объявить, что человек умер скорбить один день, а потом начинать вытаскивать все помои!!! То наркоманы, то убийцы, то алкаши, то педофилы!!!! Вам самим как вообще живётся после всего этого??? Совсем за карму свою не переживаете!!! Вы со свечкой стояли, чтобы сейчас это все обсасывать так??? Какие факты ???? Спустя 10 лет кто-то что -то сказал и пошло!!!! Какие родители отпустят своих детей на 30 дней к чужому дяде?! Что за чушь!!!! Молчали сколько лет и вдруг решили сказать !!!кто бы отдал своего ребёнка, а потом бы молчал столько лет?! Никто!!! И потом, люди перестали верить в добро и в хорошие действия, везде корысть и злоба, везде грязный Пиар!!! Фу!!! Прости , прости Майкл!! Я верю что ты был ребёнком в душе из-за своего тяжелого Детства и строгого отца!! Я верю в твою доброту и мне очень очень жаль, что сейчас такого талантливого человека смешали с дерьмом((( очень жаль!!!!

Читая этот высер, я, помню, подумала: «Тебя же там не было, дура тупая».

Как можно с такой уверенностью заявлять, что растления детей не было? А вдруг было? На чём основана твоя лютая, пуленепробиваемая уверенность в том, что Майкл Джексон — не педофил? Только лишь на том, что в далёком 1993 году ты слушала его песенки?

А твоя лютая, пуленепробиваемая уверенность в том, что в США нет расизма, — она-то на чём основана? На том, что ты — белая баба из России — провела недельку в Америке и видела по телевизору чернокожего президента Обаму?

Эйнштейн когда-то сказал: «Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен».

Увы, но он прав.

Вопросов к вам у меня сегодня нет: боюсь, прочитав ответы, в вас сильно разочароваться.