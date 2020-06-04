 

Компания Bandai Namco анонсировала выход третьей части игры Project Cars

04.06.2020, 21:53, Разное

Bandai Namco объявлено о выходе третьей части игры Project CARS. На YouTube-канале компании опубликован официальный трейлер гоночного стимулятора.
В Project CARS 3 пользователям будет доступна функция модернизации собственных автомобилей. Ранее подобная опция не была предусмотрена, что повлекло отставание гоночного стимулятора от иных аналогичных игр. Разработчиками скорректирован режим карьеры, позволяющий оснастить спортивные автомобили мощнейшими двигателями. Кроме того, будет доступна возможность установить новую подвеску и выхлопную систему.

Студией из Великобритании Slightly Mad, занимающейся созданием игры, анонсирован ее выход на PS4, Xbox One и ПК летом текущего года.



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