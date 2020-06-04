Продемонстрирована обратимость смерти мозга

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04.06.2020, 21:50, Новости дня

Ученые провели уникальное исследование, во время которого они продемонстрировали обратимость смерти мозга. Во время исследований специалисты использовали мозг свиньи.

Чтобы оживить мозг, эксперты использовали биологический заменитель крови, синтетический раствор и 32 свиных головных мозга. Синтетический раствор и биологический заменитель крови ученые вливали в мозговые кровеносные сосуды при поддержке нормальной температуры тела.

В результате ученые обнаружили, что метаболизм оказался в норме и клеточные структуры начали восстанавливаться. Тот мозг, над которым такие манипуляции не проводили, стал разлагаться. По словам ученых, их эксперимент показал неожиданные результаты, но говорить про оживление всего организма пока рано.



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