Билл Гейтс ответил на обвинения в «чипизации»

04.06.2020, 21:48, Новости дня

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил сторонникам различных конспирологических теорий о появлении коронавирусной инфекции и «чипизации» людей при помощи вакцины от COVID-19.

«Я никогда не принимал участия в вещах, связанных с микрочипами. Очень трудно отрицать такие истории, потому что они чрезвычайно глупые или странные», – сообщил бизнесмен в интервью Би-би-си.

Гейтс подчеркнул, что у него вызывает беспокойство «существование всех этих сумасшедших идей».

«Когда, в конечном счете, у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят прививаться, то болезнь продолжит убивать людей», – приводит его слова «Говорит Москва».

Сторонники теорий заговора упрекали бизнесмена в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. Так, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей.

Сам Гейтс выразил сожаление в связи с тем, что его усилия по привлечению внимания к борьбе с инфекционными заболеваниями еще до распространения нового коронавируса оказались недостаточными.

Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов объяснил газете ВЗГЛЯД, что перед теориями заговора, в том числе о массовом чипировании, более уязвимы люди, склонные доверять интуиции и чувствам.