Миллиардеры США с марта разбогатели на 565 млрд долларов

04.06.2020, 21:48, Новости дня

Богатейшие люди США, в том числе глава Amazon Джефф Безос и основатель Facebook Марк Цукерберг, в период с 18 марта в совокупности стали богаче на 19%, или на 565 млрд долларов, подсчитал Institute for Policy Studies (IPS).

«В период между 18 марта и 4 июня общее состояние миллиардеров США выросло на 565 млрд долларов, рост составил 19,15%. Рынки выросли, но личное состояние у некоторых поднялось значительно сильнее», – приводит данные IPS РИА «Новости».

Вместе с этим некоторые американские миллиардеры с начала 2020 года стали беднее, особенно те, кто связан с нефтегазовым сектором, отметили в IPS.

Так, состояние Безоса с 18 марта выросло на 36,2 млрд долларов, Цукерберга – на 30,1 млрд. Богатство основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска увеличилось на 14,1 млрд долларов, главы Microsoft Билла Гейтса – на 11,8 млрд, руководителя инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета – на 7,7 млрд.

IPS ведет отсчет от 18 марта, так как с этой датой связан ежегодный рейтинг миллиардеров Forbes, опубликованный в апреле. По сообщению журнала, на тот момент миллиардеры США за год стали беднее: их общее состояние снизилось до 2,947 трлн долларов с 3,111 трлн. Но с того момента, по данным IPS, показатель уже достиг 3,512 трлн долларов.

В то же время, по данным минтруда США, за тот же рассматриваемый «коронавирусный» период 42,65 млн человек в Соединенных Штатах подали заявки на пособие по безработице. Если с начала года и до середины марта в среднем за неделю такие заявки подавали 200 тыс. человек, то в марте 2020 года показатель поднялся до рекордных 6,87 млн. Затем он снова стал снижаться, и за неделю по 30 мая составил 1,88 млн.

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