Все участники секс-скандала в МВД сохранили офицерские звания

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04.06.2020, 21:39, Новости дня

Все участники секс-скандала в уфимском отделении МВД сохранили офицерские звания. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Напомним, эта громкая история случилась в 2018 году. 23-летняя экс-дознавательница ведомства обвинила высокопоставленных сотрудников в групповом изнасиловании. Точка в этом деле была поставлена накануне. Верховный суд полностью оправдал полковника полиции Эдуарда Матвеева и подполковника полиции Салавата Галиева. Майора полиции Павла Яромчука приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Как рассказал адвокат, представляющий одного из участников процесса Ренат Амирханов, все бывшие полицейские сохранили офицерские звания.

"Всем троим сохранили звания по решению Кировского районного суда. После апелляции Верховный суд полностью оправдал двоих правоохранителей, следовательно, наказание к ним применяться не может. А в случае с Яромчуком, речь шла только про лишение свободы", — прокомментировал Амирханов.

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



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