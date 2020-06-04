 

Движение на красной линии метро прервали из-за ушедшего в тоннель пассажира

04.06.2020, 21:30, Новости дня

В четверг вечером движение поездов на центральном участке Сокольнической линии приостановлено из-за пассажира, который спустился и скрылся в тоннеле, сообщил источник.

Инцидент произошел около 20.55 на станции «Парк культуры». Пассажир ушел в сторону  станции «Кропоткинская». Для его задержания отключили напряжение контактного рельса, передает «Интерфакс».



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