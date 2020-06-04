 

В ДНР день проведения парада Победы объявили выходным

04.06.2020, 21:30, Новости дня

День проведения парада Победы – 24 июня – в Донецкой народной республике будет выходным, распорядился глава ДНР Денис Пушилин.

«Провести 24 июня: в 9.00 (совпадает с мск) в Донецке парад Победы посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; в 22.00 в Донецке артиллерийский салют. Определить, что 24 июня является выходным днем для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя», – цитирует указ РИА «Новости».

Ранее Пушилин сообщил, что 24 июня в Донецке пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы.

Президент РФ Владимир Путин объяснял, что принял решение провести парад 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся «парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин». Этот день объявлен выходным.



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