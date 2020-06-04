Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый

04.06.2020, 21:20, Разное

На представлении нового состава правительства Александр Лукашенко вновь упражнялся в искусстве красноречия. Особенно досталось его оппоненту по президентской гонке Валерию Цепкало.

Главу государства задели слова бывшего дипломата, который рассказал, что Лукашенко понравился его бабушке потому, что знал, сколько поросят может родить свиноматка. Но Цепкало сам позже поддержал новое руководство, напомнил президент.

Лукашенко пригрозил бывшему дипломату публикацией компромата. “Наглец, такой чистый и пушистый”, – возмутился белорусский лидер.

Это уже не первый раз, когда Александр Лукашенко позволяет себе недипломатичные высказывания в адрес оппонента. Ранее он назвал блогера Сергея Тихановского “шелудивым”. А экс-банкира Виктора Бабарико глава государства пообещал оставить без работы.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Наряду с Александром Лукашенко побороться за высший государственный пост намерены 14 кандидатов.

Белорусский лидер может проиграть выборы, если на участках для голосования будут независимые наблюдатели, считает политик Лев Марголин. Для огранизации честных выборов нужно 60 тысяч активистов, подсчитал он.

Валерий Цепкало pic.twitter.com/6MKqDcaYpZ

— Глазастик Финч���� (@le_luci_di_Roma) June 3, 2020