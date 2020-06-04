 

У оставшегося без имущества Жигунова отобрали последнюю надежду

04.06.2020, 21:20, Разное

Вот уже долгое время актер пытается выплатить образовавшиеся долги. В свое время Сергей Жигунов взял кредит в одном из российских банков. После того, как он не смог закрыть займ, у него арестовали недвижимость.

За год продюсер лишился квартиры в Москве, дома, гаража и другого имущества. Но и этих денег не хватило на уплату долга. Тогда судебные приставы забрали вещи, которые Сергей Жигунов хранил в доме на Мосфильмовской улице.

В списке вещей артиста оказались гарнитур, принтер, компьютер и другая мебель. Сергей Жигунов подал иск в суд и потребовал признать изъятие вещей недействительным. 4 июня звезде в обжаловании отказали.

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Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey) 13 Май 2020 в 11:09 PDT

Напомним, ранее на личной странице в “Инстаграм” актер заявил, что посвящать широкую публику в свои проблемы не намерен. Он предпочитает разобраться с трудностями самостоятельно.



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