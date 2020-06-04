Трампа заподозрили в попытке с помощью РФ «окружить» Китай

04.06.2020, 21:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп приглашает Россию на саммит G7, чтобы наладить с ней отношения и затем привлечь на свою сторону в противостоянии с Китаем, сообщил научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов в ходе онлайн-сессии «Примаковских чтений».

«В Америке сейчас идет столкновение двух линий. Одна линия – это сдерживание Китая в качестве главной задачи. Отсюда, скажем, предложение Трампа о том, чтобы на саммит «большой семерки» пригласить Индию, Австралию, Южную Корею. Это попытка окружить Китай, а что отсутствует? Отсутствует Россия, поскольку окружение Китая без РФ не сработает, и поэтому Трамп говорит: что плохого? Давайте пригласим Россию на этот саммит», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что помимо тех, кто выступает за направление всех сил на борьбу с Китаем, в США есть также силы, которые видят потенциальным противником Россию.

«Это уже двойное сдерживание. В данном случае Америка назначает себе двух противников, против которых надо действовать одновременно», – отметил Рогов.

Эксперт отметил, что пока нельзя сказать, какая из этих линий одержит победу, но курс на «двойное сдерживание» может оказаться для Вашингтона пагубным.

«Двойное сдерживание Китая и России, двух таких сильных держав, настолько тяжело, что у США просто «пупок развяжется», учитывая огромный бюджетный дефицит, который сейчас резко вырос в результате коронавирусного кризиса и заливания экономического пожара деньгами», – указал Рогов.

Напомним, президент США Дональд Трамп отложил саммит «Большой семерки» на сентябрь, при этом заявив о намерении пригласить на него лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии.

В МИД РФ заявили, что намерение американского лидера Дональда Трампа провести саммит «Большой семерки» при участии РФ идет в верном направлении, однако без Китая не реализует глобальных начинаний.