Пьяный водитель в Иваново сбил на пешеходном переходе четверых человек

04.06.2020, 21:16, Новости дня

Водитель сбил на пешеходной дорожке на улице Кохомское шоссе в Иваново женщину, катившую коляску с маленьким ребенком, семилетнюю девочку и мужчину, сообщило УМВД по региону.

«Водитель автомашины ВАЗ-2114 не справился с управлением и при выполнении поворота налево выехал на пешеходную дорожку. Сбил маму, которая катила впереди себя коляску с ребенком 2019 года рождения, семилетнюю девочку и мужчину», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. На данный момент сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах этого дорожно-транспортного происшествия.

Как уточнили в пресс-службе, женщина и семилетний ребенок госпитализированы. Девочка, находившаяся в коляске, серьезно не пострадала. Мужчине оказана помощь медиками на месте ДТП.

Ранее под Саратовом 16-летний водитель за рулем легкового автомобиля врезался в припаркованную машину и в столб. В результате ДТП умер 15-летний пассажир, госпитализированы с травмами водитель и еще один несовершеннолетний пассажир.