 

Экс-генпрокурор Украины: проверка не выявила нарушений со стороны Хантера Байдена

04.06.2020, 21:15, Новости дня

Проверка тысяч архивных дел украинской прокуратуры не выявила нарушений со стороны Хантера Байдена, рассказал агентству Reuters бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который инициировал проверку.

В прошлом году Рябошапка оказался в центре внимания, поскольку ему предстояло решить вопрос о том, заводить ли расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Это стало одной из центральных тем процесса импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

В июле 2019 года Трамп, беседуя по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, попросил его провести расследование в отношении Байдена.

После вступления в должность Рябошапка объявил о начале проверки архивных дел, в том числе в отношении энергетической компании Burisma, в совете директоров которой Хантер Байден состоял с 2014 по 2019 гг.

Проверка проводилась в рамках реформирования прокуратуры, но приобрела политическую значимость из-за дел, связанных с основателем Burisma.

«Что касается разговора с Зеленским и этой истории с Burisma, могу сказать, что никакого давления на меня не было, – заявил Рябошапка. – Проверка была завершена».

«Я специально попросил прокуроров особенно тщательно проверить факты о предполагаемой роли Байдена. Они ответили, что ничего подобного не было», – добавил он.

Рябошапка был уволен в марте после того, как законодатели обвинили его в затягивании рассмотрения дел. Сам он называл причиной своей отставки тот факт, что начатые им реформы в прокуратуре угрожали интересам коррумпированных политиков.

В одном из комитетов Сената США также инициировано расследование по поводу деятельности Хантера Байдена в Burisma.



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