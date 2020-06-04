 

Мнение: Авария

04.06.2020, 21:10, Разное

История с разливом 20 тысяч тонн нефтепродуктов под Норильском – классика развала управления. Дело не только в самой аварии, хотя она стала возможной по причине банального износа хранилища, которое попросту сгнило. Всевозможные надзоры, находящиеся на прокорме у местного олигарха, привычно закрывали глаза, властям вообще дела нет до происходящего на территории, если это не затрагивает их бизнес-интересы, а владельцы "НорНикеля" просто оптимизируют расходы. Войны никто не хотел, война была неизбежной – про эту ситуацию выражение подходит в самый раз. Понятно, что Потанин не стоял с кайлом и лично не рубил днище у хранилища. Но он создал условия для аварии, а когда именно прорвет – это уже вопрос вероятностей.

Так вот, авария – это само собой. Но и потом было ничуть не менее интересно. По сообщению губернатора Усса, он узнал о происшествии буквально из соцсетей. То есть, весь аппарат и все службы два дня либо были не в курсе, либо не беспокоили руководство – авось оно само как-то стечет. В конце концов, Крайний Север – это уже давно помойка, одной аварией больше, одной меньше – какая разница. Возможно, кстати, Усс и врет – доложить-то ему доложили, но именно потому что дело привычное, на аварию никто внимания не обратил.

В любом случае очередная экологическая катастрофа – обыденная ситуация в череде всех прочих катастроф 20 года. Они идут чередой, превращаясь из чрезвычайного происшествия ежедневной нормой. И это – характерный признак происходящего обвала, который остановить уже просто невозможно.

Источник: Эль Мюрид



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