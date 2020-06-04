НОМ назвал откровенной ложью «ограничения для СМИ» на голосовании по Конституции
04.06.2020, 21:08, Новости дня
Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) выступила с заявлением на тему права журналистов освещать голосование по поправкам в Конституцию, назвав информацию об ограничениях для СМИ откровенной ложью.
«4 июня в ряде СМИ со ссылкой на комментарии представителей незарегистрированного движения «Голос» размещена информация, что ЦИК РФ лишил представителей СМИ возможности наблюдать за подсчетом голосов на голосовании по поправкам к Конституции. Данное заявление является откровенной ложью», – говорится в заявлении на сайте НОМ.
Указывается, что в новой редакции порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации пунктами 3.3 и 3.4 закреплено право представителей СМИ в дни голосования находиться в помещении для голосования, присутствовать при выездном голосовании, производить фото- и видеосъемку. Представители средств массовой информации вправе присутствовать при подсчете голосов и установлении итогов голосования, при этом им должен быть обеспечен полный обзор действий членов комиссии.
«Безусловно, наблюдатели и представители СМИ имеют разный процессуальный статус: задачей одних является обеспечение контроля за правильностью действий членов комиссии, задачей других выступает информационное освещение хода голосования и подсчета голосов. Но в плане возможности беспрепятственно наблюдать за действиями членов комиссии они имеют одинаковый объем прав, что обусловлено единством задач по обеспечению открытости и прозрачности голосования», – отметили в заявлении.
НОМ подчеркивает, что все утверждения о том, что ЦИК якобы отстранил СМИ от наблюдения за подсчетом голосов либо юридически безграмотны, либо заведомо ложные. Есть все основания полагать, что это безграмотность допущена сознательно, чтобы ввести в заблуждение людей, исказить содержание принятых решений, подорвать доверие в глазах граждан к предстоящему общероссийскому голосованию, указывается в заявлении.
«Подобные действия по искажению фактов и вбросу фейковых новостей являются непорядочными, циничными и недопустимыми», – заявили в НОМ.
Заявление подписали ответственный секретарь СПЧ, президент Автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ», председатель Ассоциации НОМ Александр Точенов, член СПЧ, председатель координационного совета организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод, председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова, директор Некоммерческого фонда «Исследования проблем демократии», член ОП РФ Максим Григорьев.
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