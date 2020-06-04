По факту пропажи 10-летнего мальчика в Пермском крае завели дело

04.06.2020, 21:08, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 10-летнего мальчика, который в среду вечером уехал на велосипеде в лес в поселке Лель Гайнского округа Пермского края и не вернулся домой, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту исчезновения ребенка по статье «убийство» (п. «в» ч. 2 ст .105 УК РФ). К поискам пропавшего мальчика привлечены сотрудники краевой службы спасения, полиции (в том числе кинологи с собаками), МЧС, администрации, лесничества, а также местные жители и волонтеры. В поисках планируется задействовать «Авиалесоохрану» с применением беспилотников.

Между тем, местные жители полагают, что ребенка мог задрать медведь. «Он возвращался с прогулки с местными ребятами. Те пошли пешком по дороге, а он на велосипеде решил поехать через лес – видимо, хотел сократить путь и заблудился. Поселок находится в очень глухом месте – кругом тайга. Там недавно видели медведицу с медвежатами. Возможно, что она могла напасть на ребенка, но конечно, все верят, что он найдется живым», – рассказал один из местных жителей изданию Ura.ru.

По его словам, поселок, где произошел инцидент, находится в 60 км от районного центра Гайн. Семья ребенка приехала в поселок на лето из города Краснокамска. Отец мальчика работает вахтовым методом на лесозаготовке.

Ранее таксист в Ярославле спас мужчину, на которого напал вышедший из леса медведь.