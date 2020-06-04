Центр “Э” нашел экстремизм в речи священника, который проклинал тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

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04.06.2020, 21:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахЦентр по противодействию экстремизму МВД по Свердловской области нашел признаки возбуждения ненависти либо вражды в речи схиигумена Сергия (Романова). Уведомление об этом получил житель Екатеринбурга Михаил Томаткин.

Томаткин ранее обратился в органы с просьбой проверить видеоролики с проповедью схиигумена Сергия. В этой речи священнослужитель проклинает тех, кто закрывает храмы во время эпидемии коронавируса, и выступает с критикой церковных властей и правительства, а также заявляет о массовом чипировании людей через вакцину.

Томаткин рассказал, что написал заявление, “чтобы проверить, все ли равны перед законом, или все же священнослужители “равнее” обычных людей”. Полиция после его обращения передала материалы в прокуратуру. 

“МВД нашло экстремизм в том ролике. Я считаю, что это победа здравого смысла”, – заявил Томаткин.

Из-за высказываний во время проповедей схиигумену Сергию сначала было запрещено проповедовать и делать публичные высказывания, а затем его запретили в служении (запретили проводить обряды и принимать исповедь) и лишили права ношения наперсного креста. Если на него заведут административное дело за экстремизм, ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, до ста часов обязательных работ или арест до 15 суток.

“Новая газета” называла Сергия духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской.

 



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