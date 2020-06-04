Мнение: Они думали, что никто не заметит

04.06.2020, 21:05, Разное

ЧП в Норильске стало одним из самых обсуждаемых событий недели не только из-за масштаба катастрофы, но и из-за бездействия местных властей. Каждый час всплывают новые подробности происшествия, и некоторые из них весьма любопытные.

Так в Сети появилась информация о том, что якобы в столице об аварии узнали уже через полчаса после случившегося. Даже публикация была, в которой неизвестные люди, назовём их представителями “Норникеля”, пересказывали сводки общения завода со московскими МЧС. Условно: мы предупредили, вы не отреагировали, и кто теперь виноват?

Напоминаю, авария произошла 29 мая, однако никакой информации, касаемо катастрофы, вплоть до вчерашнего дня Интернет почему-то не выдаёт. Делаем выводы, что заявление – фейк.

Чуть позже свои предположения стали высказывать и те, для кого происшествие может быть чревато не только потерей рабочего места, но и возможным реальным тюремным сроком:

“Авария произошла из-за погодных условий”, – говорится в источнике.

То есть резервуар, функционирующий более 30 лет, дал просечку одним днём?!

“29 мая внезапно просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар с дизелем на территории ТЭЦ-3, и у него «оторвалось днище». Опоры действительно служили более 30 лет без нареканий”, — отметила пресс-служба «Норникеля».

Люди, которые сейчас узнают из новостей подробности аварии, конечно, не особо осведомлены в вопросах опор и резервуаров, но даже им становится понятно, что катастрофа такого масштаба не могла произойти от таяния мёрзлого грунта в результате аномально мягких температур. Так неужели среди сотни работников не найдётся хотя бы один, в чьи обязанности входит контроль за температурами и прочими климатическими моментами? В общем, очередной лепет в надежде переиграть случившееся.

Тем временем экологи Greenpeace уже назвали происшествие первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая произошла в марте 1989 года у берегов Аляски, когда из-за крушения танкера Exxon Valdez разлилось 37 тысяч тонн нефтепродуктов. Тогда Exxon ответил сполна, заплатив более 6 миллиардов долларов. Именно так оценили стоимость работ по ликвидации последствий аварии.

В случае с “Норникелем” ждать полного отчёта придётся еще 20 дней. Представители завода, конечно, могут и дальше искать обходные пути, но какой в этом толк, если президент уже подключил правоохранителей к ЧП в Норильске из-за расхождения данных?