Мнение: Мем для прогрессивного расиста
04.06.2020, 20:54, Разное
Увидел текст, который вирусно пересылают нынче друг другу… нет, не расисты, а наоборот – люди образцово прогрессивных убеждений, которые за всё хорошее, толерантность и против Трампа. Текст такой:
“Если вдруг всё чернокожее население, независимо от возраста и пола, покинет страну:
– численность населения США уменьшится на 11.3%;
– число работающих сократится на 1.4%;
– число заключённых в тюрьмах сократится на 48%;
– численность банд и других преступных группировок станет меньше на 53%;
– средний по стране IQ вырастет на 7,4%, поставив США на третье место в мире, наравне с Японией;
– средний балл SAT (2016) поднимется до 1100 баллов (сейчас он равен 1000);
– количество больных СПИДом сократится на 65%;
– количество больных хламидиозом уменьшится на 59%;
– количество больных гонореей уменьшится на 69%;
– количество больных сифилисом уменьшится на 57%;
– средний годовой доход по стране поднимется более чем на $20,000;
– число людей, живущих в условиях нищеты, сократится на 54%;
– количество бездомных сократится на 65%;
– число получателей Welfare сократится на 52%;
– Демократическая партия США потеряет 26% своих избирателей.
Alina Zagorski”
Что тут скажешь? Поражает, прежде всего, откровенный восторг, с коим “защитники буржуазных ценностей” на это любуются. Ведь как все просто!
Почему-то из всех методов решения проблем людям прогрессивных убеждений больше всего нравится геноцид. Просто ничего не могут с собой поделать! Уж очень заманчиво. Помню, что-то ровно такое же я читал предыдущие 5 лет от тех же людей по поводу русскоязычного населения Украины: “а если все они вдруг встанут и уедут с Украины – оо-оооо, какая же чудесная жизнь там начнется”. При этом мы все понимаем, что глагол “уедут” у подобной публики – это политкорректный аналог “будут уничтожены”. Гитлер тоже, помнится, собирался “выслать всех евреев в Палестину”. И выслал.
Ну и последнее соображение в связи с убийственной логикой Алины Загорски: конечно же, если заранее отцепить от поезда последний вагон, то этим удастся существенно сократить ущерб и смертность на железных дорогах! Ведь, как известно по статистике, при авариях и крушениях именно последние вагоны страдают более всего.
Источник: Размышления вольного социолога
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет