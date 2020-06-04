Мнение: Мем для прогрессивного расиста

04.06.2020, 20:54, Разное

Увидел текст, который вирусно пересылают нынче друг другу… нет, не расисты, а наоборот – люди образцово прогрессивных убеждений, которые за всё хорошее, толерантность и против Трампа. Текст такой:

“Если вдруг всё чернокожее население, независимо от возраста и пола, покинет страну:

– численность населения США уменьшится на 11.3%;

– число работающих сократится на 1.4%;

– число заключённых в тюрьмах сократится на 48%;

– численность банд и других преступных группировок станет меньше на 53%;

– средний по стране IQ вырастет на 7,4%, поставив США на третье место в мире, наравне с Японией;

– средний балл SAT (2016) поднимется до 1100 баллов (сейчас он равен 1000);

– количество больных СПИДом сократится на 65%;

– количество больных хламидиозом уменьшится на 59%;

– количество больных гонореей уменьшится на 69%;

– количество больных сифилисом уменьшится на 57%;

– средний годовой доход по стране поднимется более чем на $20,000;

– число людей, живущих в условиях нищеты, сократится на 54%;

– количество бездомных сократится на 65%;

– число получателей Welfare сократится на 52%;

– Демократическая партия США потеряет 26% своих избирателей.

Alina Zagorski”

Что тут скажешь? Поражает, прежде всего, откровенный восторг, с коим “защитники буржуазных ценностей” на это любуются. Ведь как все просто!

Почему-то из всех методов решения проблем людям прогрессивных убеждений больше всего нравится геноцид. Просто ничего не могут с собой поделать! Уж очень заманчиво. Помню, что-то ровно такое же я читал предыдущие 5 лет от тех же людей по поводу русскоязычного населения Украины: “а если все они вдруг встанут и уедут с Украины – оо-оооо, какая же чудесная жизнь там начнется”. При этом мы все понимаем, что глагол “уедут” у подобной публики – это политкорректный аналог “будут уничтожены”. Гитлер тоже, помнится, собирался “выслать всех евреев в Палестину”. И выслал.

Ну и последнее соображение в связи с убийственной логикой Алины Загорски: конечно же, если заранее отцепить от поезда последний вагон, то этим удастся существенно сократить ущерб и смертность на железных дорогах! Ведь, как известно по статистике, при авариях и крушениях именно последние вагоны страдают более всего.