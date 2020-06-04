Москва заявила о необоснованной жестокости полиции США к российскому журналисту

04.06.2020, 20:53, Новости дня

Россия считает, что распыление полицейскими перечного спрея в лицо собкору РИА «Новости» Михаилу Тургиеву в ходе протестов в США – это проявление необоснованной жестокости, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он заявил, что РФ всегда делала акцент на мирном характере любых акций протеста, всегда жестко осуждала насилие со стороны участников, однако в этом случае «наряду с грабителями и хулиганами американские правоохранители с подачи властей разгоняют и мирные демонстрации», при этом «неоправданно применяя силу» и против участников акций, и против журналистов, которые освещают эти события, передает ТАСС.

«МИД РФ уже давал оценку действиям полиции, которая использовала резиновые пули и слезоточивый газ против сотрудников СМИ. Повторим, что рассматриваем как проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на четкую идентификацию его в качестве журналиста», – сказал Лукашевич.

Он подчеркнул, что нынешний кризис в США сводит на нет притязания Вашингтона на моральное лидерство в сфере прав человека, передает РИА «Новости».

Лукашевич также призвал США заняться исправлением положения в этой сфере, вернувшись к добросовестному выполнению международных обязательств.

Ранее МИД РФ потребовал от Вашингтона принять меры, чтобы журналисты не становились объектами произвола правоохранительных органов.

Напомним, в Миннеаполисе полиция применяла слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе пострадал собкор РИА «Новости» Тургиев. Он показал офицеру удостоверение сотрудника СМИ, однако после этого ему брызнули слезоточивым спреем в лицо. Таким же образом обошлись с группой американского телеканала VICE, журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции, на действия полиции пожаловались и другие американские СМИ.

ООН призвала расследовать нападение на Тургиева, МИД расценил это как проявление необоснованной жестокости.