Несовершеннолетний водитель устроил смертельное ДТП под Саратовом

04.06.2020, 20:53, Новости дня

Под Саратовом 16-летний водитель за рулем легкового автомобиля врезался в припаркованную машину и в столб, в результате ДТП умер 15-летний пассажир, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 в пути следования не справился с управлением, столкнулся с припаркованным автомобилем «Лада Калина» без водителя и врезался в столб. В результате ДТП 15-летний пассажир ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте, водитель и еще один несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в лечебное учреждение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в автомобиле был еще третий пассажир-подросток, который не пострадал.

Известно, что ДТП произошло в 17.30 (16.30 мск) на улице 15-я Линия в садоводческом некоммерческом товариществе «Радуга» в Марксовском районе области.

На данный момент ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавила представитель ведомства.

Напомним, Лефортовский суд Москвы лишил водительских прав гражданина, который спровоцировал аварию между другими машинами, однако сам никого не задел и покинул место ДТП.